В пригороде Новороссийска произошло аварийное отключение света

Подача электричества приостановлена в Борисовке и Цемдолине под Новороссийском в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение электроснабжения произошло утром 16 февраля. В МЦУ Новороссийска заявили, что в настоящее время аварийные бригады работают на подстанции для возобновления подачи электричества.

Ремонтные мероприятия будут проводиться до 14:00.

София Моисеенко

