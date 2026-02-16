В пригороде Новороссийска произошло аварийное отключение света
Подача электричества приостановлена в Борисовке и Цемдолине под Новороссийском в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Отключение электроснабжения произошло утром 16 февраля. В МЦУ Новороссийска заявили, что в настоящее время аварийные бригады работают на подстанции для возобновления подачи электричества.
Ремонтные мероприятия будут проводиться до 14:00.