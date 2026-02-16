Прокуратура нашла нарушения в использовании 25 дронов в школе в Серове

Уральская транспортная прокуратура нашла нарушения в регистрации 25 дронов, закупленных в школу в Серове (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства. Устройства не были правильно застрахованы на случай причинения ими вреда кому-то.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В нарушение требований закона учреждением договоры обязательного страхования ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушного судна, не заключены»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Дроны закупили в школу для реализации дополнительных общеразвивающих программ по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». После представления прокурора в школе исправили ошибки и оформили страховку.

Ранее жителям Свердловской области запретили публиковать снимки и видео с беспилотниками. Это связано с тем, что эти данные могут использовать для подготовки терактов.

Анна Капустина