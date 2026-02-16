На модернизацию коммунальной инфраструктуры в Удмуртии выделили 4,6 млрд рублей

Вице-премьера Удмуртии Игорь Асабин на аппаратном совещании отметил, что в Ижевске практически завершено строительство главной канализационной насосной станции № 3 и коллектора № 26. На ее строительство в прошлом году было выделено почти 2 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Запустить ГКНС планируется в 2027 году.

Фото: Игорь Асабин, vk

«В центральном квадрате Ижевска обновят 8 участков магистральных теплосетей, что повысит надежность теплоснабжения для 74 тыс. человек. Работы запланированы на 2026–2027 годы. Также начнется реконструкция дюкерных линий протяженностью более 6 км обеспечивающих надежное водоснабжение для 600 тыс. жителей»,— отметил господин Асабин.

В 13 муниципалитетах республики также ведутся работы в сфере ЖКХ. Так, в Можге строятся блочно-модульные котельные, а в Воткинске реконструируются 11 участков тепловых сетей. Всего на ремонт и модернизацию объектов ЖКХ в 2026 году предусмотрено 4,6 млрд руб.

Анастасия Лопатина