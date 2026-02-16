Ярославцев оштрафовали на 1 млн за нарушения при выгуле животных

В Ярославской области по итогам 2025 года общая сумма штрафов за нарушения правил выгула домашних животных превысила 1 млн руб. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Областная инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора, а также административные комиссии вынесли более 300 постановлений владельцам животных.

С июля 2024 года в регионе действуют правила выгула животных, за нарушение которых предусмотрен штраф в размере 3–5 тыс. руб. Так, запрещен выгул собак без поводка и намордника лицами, не способными в силу возраста и (или) физического развития либо по причине опьянения контролировать действия животных, на территориях учебных заведений и объектов здравоохранения, за допущение загрязнения животными общественных мест и за самовыгул.

Алла Чижова