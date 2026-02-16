В Новосибирский зоопарк прибыли три японские макаки

В январе коллекция Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило пополнилась тремя молодыми самками японских макак. Животные адаптируются к новым условиям, посетителям их пока не показывают, сообщили в учреждении.

«Сейчас три молодые самки содержатся в соседнем вольере с нашими японскими макаками Кайко и Китаной. Мы пока их не соединяем… Надо, чтобы макаки полностью привыкли к сородичам, и на это уйдет какое-то время»,— рассказали в зоопарке, отметив, что у животных хороший аппетит.

Японские макаки живут в группах, которые состоят из нескольких десятков до нескольких сотен особей, и внутри группы существует строгая иерархия. В природе эти животные научились использовать горячие источники для согревания в холодное время года.

Как писал «Ъ-Сибирь», первые японские макаки, или «снежные обезьяны», прибыли в Новосибирский зоопарк в сентябре 2025 года. Самца доставили из Санкт-Петербурга, самку — из Калининграда. Японских макак разместили в вольерном комплексе «Азия», где для них построили отдельный павильон.

Михаил Кичанов