Удмуртия стала вторым регионом России с самыми низкими ценами на кефир

Удмуртия заняла второе место среди регионов России по низким ценам на кефир, сообщает «Газета.ру».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В январе цена на кефир в республике составила 90 руб. Первое место занимает Вологодская область с ценой чуть ниже 90 руб., а третье — Кировская область, где кефир стоит 92 руб.

На противоположном конце ценового спектра находится Камчатка, где кефир стоит 334 руб. Чукотка и Магаданская область следуют за ней с ценами 329 и 240 руб. соответственно.

Анастасия Лопатина