Глава Удмуртии: «Так тускло, блекло Олимпиада проходит»

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал на аппаратном совещании с представителями органов власти, что не следит за событиями Олимпийских игр в Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Так тускло, блекло Олимпиада проходит. Она уже началась, мне говорят: "Олимпиаду смотришь?". Нет, не смотрю, я жду 32 республиканские зимние сельские спортивные игры. Это точно будет интереснее»,— сказал господин Бречалов.

Министр по физкультуре и спорту Денис Парахин напомнил на совещании, что зимние сельские игры стартуют в Красногорском 18 февраля. Их символом выбран лось. Соревнования пройдут по 14 дисциплинам, будет разыгран 93 комплекта наград. В них примут участие около 900 спортсменов из 25 районов республики. Торжественное открытие игр состоится 19 февраля (0+).

К сельским играм в Красногорском отремонтировали лыжную базу, часть помещений спорткомплекса и районного ФОКа.

Напомним, XXV зимние Олимпийские игры стартовали в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо 6 февраля. Россию в нейтральном статусе на них представляют 13 спортсменов.

Подробнее о событиях Олимпиады читайте в спецпроекте «Ъ».