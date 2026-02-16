В Нижневартовском районе машина опрокинулась в кювет, пострадали двое
На автодороге Сургут — Нижневартовск (ХМАО — Югра) произошла авария, в которой машина опрокинулась в кювет. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО, в ДТП пострадали двое.
Фото: Госавтоинспекция ХМАО — Югры
ДТП произошло еще в субботу, 14 февраля. По предварительным данным, 27-летний водитель Volkswagen допустил заном. Это привело к съезду и опрокидыванию автомобиля.
В ГИБДД порекомендовали водителям быть внимательнее. «Управляйте транспортным средством с такой скоростью, чтобы можно было контролировать движение автомобиля, не совершайте резких маневров и перестроений, особенно в условиях снегопада»,— напомнили в ведомстве.
Всего за выходные 14 и 15 февраля в регионе произошло пять ДТП, в них погибли трое, в том числе ребенок, шестеро получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 35 водителей, которые имели признаки опьянения.