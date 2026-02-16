На въезде в Ростов Великий насмерть сбили женщину

В Ростовском округе на трассе М-8 грузовой автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

Авария зафиксирована 16 февраля в 6:45 на 213-м км трассы (въезд в город со стороны Ярославля). За рулем грузового автомобиля Volvo находился 47-летний водитель. Пешеход 1941 года рождения погибла от полученных травм на месте происшествия, не дождавшись скорой помощи.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова