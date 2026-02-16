Курганскому «Водоканалу» запретили собирать двойную плату за прокладку труб

Курганское УФАС выдало предписание муниципальному предприятию «Водоканал», запретив взимать двойную плату за подключение к централизованной системе водоснабжения. Организации необходимо провести перерасчет, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Проверку действий предприятия провела Шадринская межрайонная прокуратура. Установлено, что «Водоканал» заключал с местными жителями договоры на присоединение к системе снабжения, а граждане сами выполняли работы. В таком случае из стоимости соглашения по закону необходимо вычесть понесенные потребителем затраты. Организация же добавляла плату за технологическое присоединение, хотя эти мероприятия уже включены в тариф.

УФАС выдало предприятию предписание о немедленном прекращении злоупотребления доминирующим положением. Организация должна провести перерасчет платежей местным жителям.

Виталина Ярховска