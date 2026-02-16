При пожаре в ярославской многоэтажке пострадал человек

В Ярославле в результате пожара в многоэтажном доме на проспекте Фрунзе в медучреждение был госпитализирован 40-летний мужчина с травмами. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По информации ведомства, сообщение о возгорании на проспекте Фрунзе, 51 поступило 15 февраля в 17:15. На место были направлены 25 человек личного состава и восемь единиц техники. Работникам МЧС удалось спасти 32 человека, среди которых один пострадал. Пожар полностью потушили в 19:44.

К этому моменту стены и потолок в квартире оказались закопчены, мебель и техника уничтожены на площади 51 кв. м, также закопчены стены в коридоре на площади 60 кв. м. По версии дознавателей МЧС, возгорание произошло из-за тлеющего табачного изделия, проверка обстоятельств продолжается.