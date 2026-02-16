Назначили нового руководителя управления СКР по Челябинской области

Руководителем следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области назначен генерал-майор юстиции Андрей Щукин. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник.

Андрей Щукин с 2018 года руководил управлением СКР по Томской области. До этого он около 11 лет работал в следственных органах Новосибирской области. Андрей Щукин награжден медалями «За заслуги», «За безупречную службу» первой, второй и третьей степеней, Почетной грамотой.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее руководителем челябинского управления СК РФ был Алексей Колбасин. В сентябре 2025 года появилась информация об его отставке. Ранее Алексей Колбасин стал одним из четырех ответчиков по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании почти 4 млрд руб. ущерба, причиненного природе после прорыва дамбы на Светлинском месторождении «Южуралзолота». Истец считал, что Алексей Колбасин оказывал покровительство экс-президенту ЮГК Константину Струкову. Однако в октябре прошлого года суд взыскал указанную сумму только в господина Струкова, какую ответственность понесли остальные ответчики, неизвестно.

С момента отставки Алексея Колбасина его обязанности временно исполнял Константин Правосудов.

Ольга Воробьева