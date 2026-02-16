Кабардино-Балкария заняла четвертое место в стране по росту потребительского спроса

Кабардино-Балкарская Республика (КБР) показала один из лучших результатов в России по росту потребительского спроса в 2025 году — на 8,9% к 2024 году, заняв 4-е место в рейтинге РИА Новости.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Среднемесячные расходы жителей КБР на душу населения достигли 43,7 тыс. руб., что заметно превысило среднероссийский уровень в 48,8 тыс. руб. при общем росте спроса по стране на 2,9%. Эксперты связывают успех КБР с активным развитием малого бизнеса, ростом ВРП на 5,5% и увеличением числа компаний в регионе, что стимулировало розничную торговлю и услуги.

Среди регионов Северного Кавказа КБР уверенно лидирует: Карачаево-Черкесия прибавила 5,7% при расходах 20,5 тыс. руб. (11-е место), Ингушетия — 4,9% при 13,3 тыс. руб. (17-е), Северная Осетия — 4,3% при 33,6 тыс. руб., Ставропольский край — 3,8% при 39,5 тыс. руб. (27-е), а Дагестан отстал с 0,9% роста и 35,3 тыс. руб. (71-е). Лидеры общероссийского рейтинга — Чукотка (+13,8%, 54,2 тыс. руб.) и Магаданская область (+10,1%, 58,7 тыс. руб.), за ними Удмуртия (+9,2%, 38,5 тыс. руб.). Аутсайдеры, такие как Ненецкий АО (-1,1%, 44,7 тыс. руб.), пострадали от сырьевых колебаний и спада в добыче.

Рейтинг рассчитали по данным Росстата о розничной торговле, платных услугах и общепите за весь 2025 год, опубликовав его 15 февраля 2026 года на основе финальной статистики. Первоисточник — статья РБК Кавказ от 15 февраля 2026 года, которая цитирует это исследование напрямую и отмечает контраст с низкими доходами регионов Кавказа по III кварталу 2025-го: Ингушетия — 85-е место, КЧР — 83-е, Ставрополье — 81-е, Дагестан — 78-е, Чечня — 74-е, Осетия — 72-е. РБК подчеркивает, что несмотря на слабые доходы ниже средних по России, спрос в КБР подстегнули местные инвестиции в туризм, агропром и инфраструктуру — республика ранее вошла в топ-6 по ВРП (+5,5%).

В целом рост спроса в КБР отражает восстановление после пандемийных лет: население активно тратит на товары первой необходимости (доля 45% расходов), услуги (30%) и питание вне дома (10%), по данным Росстата. Это особенно важно для Кавказа, где низкие доходы (в Ингушетии — менее 20 тыс. руб. на душу населения) тормозят экономику, но локальные факторы вроде урожаев и туризма в КБР дают импульс.

Станислав Маслаков