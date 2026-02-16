Глава Удмуртии прокомментировал уборку дорог в зимний сезон

Глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании отметил, что в этом году службы гораздо лучше справляются с уборкой снега на дорогах. Он подчеркнул, что жители отмечают улучшения, несмотря на значительное количество осадков.

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

«По данным центра управления регионом, сообщений о том, что где-то надо почистить, достаточно много, но общая тональность изменилась. Это важно, стало достаточно много нейтральных и конструктивных обращений. И даже впервые зафиксировали положительные реакции. Люди благодарили коммунальные службы за работу»,— отметил господин Бречалов.

Глава республики отметил, что это результат тщательной подготовки, координации действий и расширения парка спецтехники. Однако он также указал на необходимость дальнейших улучшений, особенно на районных и школьных маршрутах, а также в Ижевске.

Анастасия Лопатина