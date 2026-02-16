«Каспийский кластер» в Дагестане завершат к 2030 году

Инвесторы ускорили реализацию проекта «Каспийский кластер» в Дагестане. Первый замглавы минтуризма республики Абдула Магомедов на форуме «Архитектура и гостеприимство» в Москве сообщил, что власти пересмотрели мастер-план и сократили срок проекта на шесть лет — с 2036-го до 2030 года. Некоторые объекты достроят к 2032 году из-за возможных рисков, пишет РБК Кавказ.

Утверждается, что ажиотажный интерес инвесторов привел к тому, что власти радикально изменили график. Ранее первый этап предполагал завершение в 2028 году с возведением 35–40% инфраструктуры, а весь проект растянулся бы до 2036 года. Теперь строители целиком завершат работы к 2030 году, хотя задержки отдельных объектов возможны.

Стоимость инфраструктуры определили в 28 млрд руб. Дагестан берет на себя 4,4 млрд руб. на дорогу и 1,5 млрд руб. на водопровод к площадке. Республика уже закончила проектирование своей части, прошла госэкспертизу и в ближайшее время начнет стройку.

Два инвестора из 16, заключивших соглашения на 60 млрд руб., уже вышли на площадку и ведут строительство. Остальные завершают проектирование объектов. Власти скоро объявят конкурс на 13 новых инвестиционных лотов на 50 млрд руб.

Инвесторы активно берут льготные кредиты. Несколько компаний получили 16 млрд руб. финансирования, другие подают документы. Магомедов подчеркнул, что интерес бизнеса растет благодаря проектам в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и президентской инициативы «Пять морей и озеро Байкал».

Кластер в Дербентском районе создают как всесезонный курорт на 200 га береговой полосы протяженностью 6 км. Площадь ОЭЗ превысит 200 га. К 2026 году обустроят стартовую инфраструктуру, включая 15,5 км дорог и инженерные сети. Главгосэкспертиза одобрила многофункциональный центр и транспорт.

Строительство первых объектов начнется в 2026 году, инфраструктуру сдадут к концу 2027-го. Проектно-изыскательские работы для первого этапа завершились, осенью 2025-го стартует возведение. Институт Кавказ.РФ ведет мастер-план, привлекая частный капитал на 50 млрд руб. и более.

Станислав Маслаков