В Кисловодске отремонтировали две пятиэтажки за 10 млн рублей

Ставропольский фонд капитального ремонта завершил обновление двух пятиэтажных домов в Кисловодске общей стоимостью свыше 10 млн руб., сообщает пресс-служба фонда.

Подрядчики модернизировали здание 1976 года постройки по адресу ул. Седлогорская, 142, и дом 1964 года на пр. Цандера, 5. Фонд провел работы в рамках региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов, где всего включили 9289 зданий, из них 7348 стоят на учете оператора.

Жители дома на Седлогорской теперь пользуются полностью замененными внутридомовыми сетями холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Специалисты учли, что инженерные коммуникации 1970-х проектировали под меньшую бытовую нагрузку и слабые стандарты безопасности: износ металла, старая изоляция и рост потребления повышали риски аварий. Замена снизила эти угрозы, а дом ранее пострадал от пожара в марте 2025 года, когда огонь повредил шесть квартир — тогда на восстановление выделили свыше 27,5 млн руб., включая похожие сети.

На пр. Цандера, 5, ремонтники укрепили фундамент и обновили фасад 62-летнего здания. Фундамент продлевает срок службы конструкции, а фасад защищает от внешней среды и улучшает внешний вид курортного квартала. В Кисловодске, федеральном курорте, облик жилфонда напрямую влияет на работу санаториев, гостиниц и малого бизнеса — он формирует среду для туристов и резидентов.

Гендиректор фонда Павел Корниенко, официально назначенный в декабре 2024 года, подчеркнул: «Курорт федерального значения обязан поддерживать нормативное состояние не только санаторной инфраструктуры, но и жилой застройки. Капремонт — инвестиция в устойчивость города». Фонд уже выполнил работы в 3329 домах по 8510 конструкциям, а минимальный взнос собственников составляет 18,17 руб. за кв. м без лифта и 19,17 руб. с лифтом.

В 2025 году в Кисловодске завершили капремонт в 17 многоквартирных домах, а к 2026-му обновят более 300 инженерных систем по краю. Кисловодск сочетает инженерную необходимость с репутационной: свежий жилфонд усиливает привлекательность курорта.

