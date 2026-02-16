В Ярославле к концу недели потеплеет

В Ярославле на этой неделе температура воздуха будет от -21 до -6 градусов, ожидается небольшой кратковременный снег. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Фото: Зоя Голицына

С понедельника по среду дневная температура воздуха будет на уровне -11…-13 градусов, ночная — -19…-21. Теплеть начнет с четверга: в этот день, а также в пятницу ожидается -7 градусов, ночью — -9…-13 градусов. В выходные прогнозируется от -6 до -8 градусов днем и -14 градусов ночью.

Осадки в виде снега ожидаются в понедельник, а также в среду, четверг и в выходные.