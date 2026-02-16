Ночные учения со стрельбами проведут в порту Новороссийска

В ночь с 16 на 17 февраля в акватории Новороссийска состоятся учения военно-морской базы с применением стрельб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным мэрии, учебные стрельбы будут слышны в период с 23:00 до 01:00. В ходе учений НВМБ отработает практические действия по отражению БПЛА и безэкипажных катеров, стрельбы выполняются из артиллерийской установки с молов военной гавани.

Во время проведения учений в порту Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко