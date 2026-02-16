На Урале за убийство пяти взрослых и двоих детей запросили почти 15 лет колонии

Гособвинение запросило 14 лет и 11 месяцев колонии Виктору Петриченко, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Он обвиняется в убийстве семи человек, в том числе двоих детей, произошедшем два года назад.

Фото: Прокуратура Свердловской области

Фото: Прокуратура Свердловской области

Как утверждает обвинение, в новогоднюю ночь 1992 года Виктор Петриченко совершил убийство семи человек, в том числе детей 12 и 13 лет.

Утром 31 декабря на вокзале «Свердловск Пассажирский» он увидел людей, которые показались ему обеспеченными. Мужчина заговорил с ними, расположил к себе и стал выпивать, а потом вместе с ними поехал к их родственникам в Каменск-Уральский, чтобы отметить с ними наступление 1993 года.

В новогоднюю ночь Виктор Петриченко подмешал в алкогольные напитки клофелин. Когда потерпевшие выпили их и заснули, он убил пятерых взрослых принесенным с собой слесарным молотком — им он нанес удары по голове.

Затем обвиняемые по очереди выманил на кухню детей, и тоже убил ударами молотка по голове. Все, кто был в доме, скончались на месте.

Виктор Петриченко похитил из дома имущество на сумму 86 тыс. руб. и скрылся. Свою вину он признал.

Как пояснили в прокуратуре, преступление удалось раскрыть после такого большого срока из-за того, что исследовательские методы улучшились. Обнаружили, что следы на окурках принадлежат Виктору Петриченко, а на мебельном ящике и на бутылке водки — его отпечатки пальцев.

Как сообщали ранее, полиция обнаружила преступление только 5 января, когда соседи сообщили, что в доме долго не горит свет, а изнутри пахнет гнилью. Погибшими оказались водитель автобуса, его супруга, работавшая продавцом, их сын и дочь, а также их родственники — мужчина из Пермского края и пенсионерка из Каменск-Уральского.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по пп. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, двух и более лиц). Обвинение требует также взыскать с Виктора Петриченко компенсацию вреда в размере 10 млн руб. 51-летней женщине, пострадавшей от преступления.

Виктора Петриченко задержали в Амурской области, затем доставили в Свердловскую область. Он уже отбывал наказание в ИК-8 Амурской области. Сначала он делал вид, что не понял, за что его задержали, а затем признался, что ожидал этого рано или поздно, сообщали в полиции.

Анна Капустина