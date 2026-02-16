Водитель сбил полицейского и выбросил пакет с веществами на трассе Петербург — Москва

На трассе М11 «Нева» в Ленинградской области пытавшийся скрыться от проверки водитель BMW сбил сотрудника Госавтоинспекции. Выяснилось, что он перевозил пакет с сорока свертками с синтетическим наркотиком, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, автомобиль остановили на 596-м километре магистрали. Водитель заметно нервничал. Внезапно нажал на газ и начал движение, сбив инспектора. Во время преследования злоумышленник выбросил из окна пакет, после чего остановился.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции. В отношении него составили пять административных протоколов. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), фигуранта заключили под стражу. Также следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Артемий Чулков