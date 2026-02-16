На 4 года осудили экс-проректора томского вуза и его сына по делу о растрате

Октябрьский райсуд Томска вынес приговор в отношении бывшего первого проректора Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ), его сына и руководителя структурного подразделения вуза. В зависимости от роли им вменяют растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и пособничество в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, первый проректор университета дал руководителю структурного подразделения вуза указание фиктивно трудоустроить друга своего сына на должность лаборанта отдела автоматики. С декабря 2018-го по сентябрь 2022 года начисляемую специалисту заработную плату получал сын экс-проректора, оставляя часть средств приятелю. Общая сумма ущерба составила 8,8 млн руб.

Бывшему проректору вуза и его сыну суд назначил по четыре года колонии общего режима, обязав их также выплатить штрафы в размере 950 тыс. руб. и 900 тыс. руб. соответственно. Руководителю подразделения учебного заведения назначили три года условно и штраф 500 тыс. руб. Уголовное дело в отношении четвертого соучастника выделено в отдельное производство, он находится в международном розыске.

Александра Стрелкова