«Трактор» проиграл «Авангарду» и прервал серию побед

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл в выездном матче омскому «Авангарду» со счетом 2:6. Команда прервала серию из четырех побед подряд.

Матч прошел 15 февраля. Два очка «Трактору» принесли Григорий Дронов и Максим Джиошвили. В составе «Адмирала» отличились Николай Прохоркин, Иван Игумнов, а также Джованни Фьоре и Майкл Маклауд, оформившие по дублю.

В настоящий момент «Трактор» продолжает занимать седьмую строку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 58 очками. Следующий матч команда сыграет 18 февраля в Челябинске, где встретиться с уфимским клубом «Салават Юлаев».

Ольга Воробьева