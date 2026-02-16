С дроппера из Кузбасса взыскали 1 млн рублей в пользу пенсионерки из Пятигорска

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел иск прокурора Пятигорска (Ставропольский край) о взыскании около 1 млн руб. с 20-летнего местного жителя, чей банковский счет использовали злоумышленники для хищения денег у 65-летней пенсионерки. Об этом рассказали в Мариинском горсуде.

Согласно материалам гражданского дела, в феврале 2024 года жительнице Пятигорска позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Под предлогом пресечения преступной деятельности злоумышленник убедил пенсионерку снять с банковского счета все сбережения и разместить их на «безопасном» счете. Всего она перевела мошенникам 1 млн руб. Как установило следствие, «безопасный» счет, который был открыт за пару месяцев до произошедших событий, принадлежит жителю Мариинска. Направленные ему судебные повестки дроппер проигнорировал.

Суд постановил взыскать с мариинца в пользу пенсионерки около 1 млн руб. неосновательного обогащения. Также он обязан уплатить в доход бюджета Мариинского муниципального округа госпошлину в размере 25 тыс. руб.

Михаил Кичанов