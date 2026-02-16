В Астрахани семья отравилась угарным газом

В Астрахани в квартире одного из домов на ул. Звездной четыре человека предположительно отравились угарным газом. Погибла 62-летняя женщина, сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент произошел накануне, 15 февраля.

Находившихся в квартире женщину 1987 года рождения и двух малолетних детей направили в медицинское учреждение. Проводится процессуальная проверка.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые поспособствовали трагедии.

Марина Окорокова