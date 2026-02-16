В ДТП в Малопургинском районе погиб пешеход

56-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» сбил 44-летнего пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. Авария произошла 15 февраля в 18:45 на трассе Бураново—Киясово—Яган—Докья в Малопургинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

В результате ДТП пешеход получил смертельные травмы. На погибшем отсутствовали световозвращающие элементы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и оперативных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Анастасия Лопатина