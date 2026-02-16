Мошенники начали распространять фейки об авариях в Свердловской области

В социальных сетях начали распространять фейки об авариях в Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе регионально автоинспекции, это делают мошенники.

«В последние дни в мессенджерах и социальных сетях зафиксировано массовое распространение недостоверной информации о якобы произошедших смертельных авариях на территории Свердловской области»,— говорится в сообщении.

Злоумышленники создают «шокирующие» посты с новостями о смертельных ДТП, произошедших вблизи Екатеринбурга. Среди последних таких постов — об аварии в Камышлове.

Посты содержат ссылки, по которым якобы можно увидеть «видео последних секунд» или «кадры с места». На самом деле такие ссылки собирают персональные данные, заражают вирусами, переход по ним может привести к списанию денег.

«Главная цель таких публикаций — не информирование граждан, а мошенничество и распространение вредоносного программного обеспечения»,— заметили в Госавтоинспекции.

Анна Капустина