В Тюменской области обязательный страховой полис сделали 8% перевозчиков такси

Полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) в Тюменской области оформили только 8% перевозчиков. Об этом пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на ответ главного управления строительства (ГУС) Тюменской области.

По данным на начало 2026 года, в Тюменской области 2693 ИП и юрлиц, которые занимаются перевозками в такси. При этом полис оформили 223 из них.

«ОСГОП направлен на гарантию сохранения прав пассажиров в случае, если произошло ДТП — был причинен ущерб здоровью или имуществу, но дает гарантии перевозчику, так как в случае отсутствия этой страховки возместить ущерб должен перевозчик»,— пояснили в ГУС ТО.

Закон об ОСГОП начал действовать с 2013 года для общественного транспорта, с 1 сентября 2024 года обязаны получать страховку перевозчики такси. Ранее пострадавший в такси пассажир мог рассчитывать на компенсацию лишь до 500 тыс. руб. по ОСАГО, а ОСГОП предполагает выплаты до 2 млн руб. По данным российского страхового союза, полисы ОСГОП есть лишь у 30% машин, работающих в сфере такси.

