В Железноводске начались проверки из-за завышения цен на воду в магазинах

В Железноводске начались рейдовые проверки в магазинах из-за необоснованного завышения цен на питьевую воду. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города-курорта Евгений Бакулин.

«В городе сохраняется непростая ситуация с водоснабжением. В такие моменты особенно важно оставаться людьми и не использовать сложившиеся обстоятельства ради дополнительной выгоды», — написал господин Бакулин.

В связи с этим предпринимателей власти попросили не завышать цены на питьевую и бутилированную воду, а также не допускать спекуляций на товарах первой необходимости. Уточняется, что в магазинах, где будет выявлено необоснованное завышение стоимости, материалы направят в надзорные и контролирующие органы, в том числе в Федеральную антимонопольную службу.

Константин Соловьев