Глава СК затребовал доклад по делу об аварийном доме в Новочеркасске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Новочеркасске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным правоохранителей, в феврале 2025 года в многоквартирном доме на улице Юности произошло частичное обрушение кладки фасада, кровли и бетонных перемычек, пострадавших удалось избежать. Здание 1964 года постройки признали аварийным в 2024 году из-за угрозы разрушения конструкций.

Несмотря на официальный статус аварийного объекта, граждане до сих пор не переселены и не получили благоустроенное жилье. По данному факту следственное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело.

Константин Соловьев