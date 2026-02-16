В Свердловской ГАИ предупредили водителей о гололеде

В Госавтоинспекции Свердловской области водителей предупредили о гололеде. Им рекомендуют воздержаться от дальних поездок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ГИБДД отметили, что в регионе осадки в виде мокрого снега и дождя. Это приводит к образованию гололеда и ухудшению видимости.

«В связи с осложнением дорожной обстановки Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок, особенно в ночное время суток, без крайней необходимости»,— написали в ГИБДД. Если отложить поездку не получается, водителям рекомендуют быть осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, не делать резких маневров и торможений.

Наиболее опасными в ГАИ назвали участки дорог с подъемами и спусками, мосты и путепроводы, поскольку там интенсивнее всего образуется наледь.

Пешеходам тоже советуют быть внимательными. Необходимо носить световозвращающие элементы в темное время, переходить дорогу только в положенных местах.

Вчерашний день стал самым теплым 15 февраля с 1997 года в Екатеринбурге. Среднесуточная температура воздуха 15 января составила -0,9 градусов, что больше нормы на 10,4 градуса.

Анна Капустина