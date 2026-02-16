В Черкесске началось слушание дела о хищении 370 млн рублей из Пенсионного фонда

В Черкесске началось слушание дела о хищениях в ингушском республиканском отделении Пенсионного фонда России с ущербом около 370 млн руб. Об этом пишет «Ъ».

По версии обвинения, организованное преступное сообщество было создано не позднее 2020 года Магомед-Баширом Калиматовым, братом главы региона Махмуда-Али Калиматова, и Камбулатом Сукиевым (оба фигуранта в разное время возглавляли управление федеральной почтовой связи Ингушетии), а также экс-руководителем отделения Пенсионного фонда республики Исламом Сейнароевым. Всего обвиняемыми по уголовному делу проходят 29 человек, в том числе бывшие сотрудники Пенсионного фонда России и руководители почтовых отделений в Ингушетии.

Следствие считает, что фигуранты вносили в информационную систему ПФР фиктивные сведения о перерасчете пенсий жителям республики. Затем они оформляли документы о якобы выданных пенсионерам средствах. Изначально правоохранители сообщали об ущербе Пенсионному фонду на сумму 2 млрд руб. На судебном процессе в Черкесске представитель потерпевшей стороны заявил о претензиях в объеме 371 млн руб.

Константин Соловьев