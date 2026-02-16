В ярославском аэропорту сняли ограничения на полеты

В ярославском аэропорту Туношна сняли ограничения на полеты, введенные 15 февраля. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Росавиации в 5:23 16 февраля.

Меры были введены накануне в 18:25 для обеспечения безопасности полетов. По данным онлайн-табло аэропорта, во время действия ограничений был задержан рейс из Санкт-Петербурга и обратно. Самолет прилетел в 3:35 вместо 21:55 и вылетел в 4:35 вместо 22:45.

Также ограничения на полеты сняли в аэропорту соседней Костромы.

Антон Голицын