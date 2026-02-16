В Челябинске усилили маршрут №26

С 16 февраля в Челябинске на маршруте №26 ЧВВАКУШ — Агроуниверситет вместо четырех автобусов малого класса выйдут восемь среднего класса. Интервал движения сократили до 15-20 минут вместо 30 минут, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

Первый рейс от ЧВВАКУШ отправляется в 5:50, от Агроуниверситета — в 6:10. Последний выезд от ЧВВАКУШ — в 21:50, от Агроуниверситета — в 22:00. В автобусах имеется низкий пол, валидаторы, не менее 17 мест для сидения, а также их движение отображается на картах. Перевозчик — ООО «А Тендер Групп».

Виталина Ярховска