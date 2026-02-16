Проект обновления «Крестов» направят на госэкспертизу к осени 2026 года

Проект приспособления комплекса бывшей тюрьмы «Кресты» под гостиницы, музей и общественные пространства планируют направить на государственную экспертизу к концу лета — началу осени 2026 года. Как заявил «Деловому Петербургу» руководитель компании-проектировщика ООО «НИиПИ Спецреставрация» Игорь Пасечник, согласование первой очереди намечено на май.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На прошлой неделе комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга включил ансамбль «Крестов» в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Под охрану попали 15 зданий, в том числе два крестообразных корпуса, церковь Александра Невского, дом надзирателей, баня, кухня и больница. Два объекта — мастерские и хирургический барак — ранее не входили в состав ансамбля и были в него включены.

По словам господина Пасечника, утвержденная в декабре 2025 года концепция в связи с этим принципиально не изменится. Он также пояснил, что предмет охраны фиксирует элементы, которые нельзя менять: среди них объемно-пространственное решение, исторические кровли и купола, капитальные кирпичные стены, оконные проемы и лестницы с литыми перилами. Решетки на окнах предметом охраны не стали.

При этом коридорная система сохраняется, а перегородки между камерами, по словам проектировщика, можно разбирать и объединять помещения в будущие гостиничные номера. Также он отметил, что «ресторанную» часть решено вывести в отдельные пристройки, что позволит сохранить оконные проемы в основных корпусах.

Артемий Чулков