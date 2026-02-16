Челябинская область вошла в топ-10 регионов по динамике потребительского спроса

В 2025 году среднедушевые среднемесячные потребительские траты в Челябинской области составляли 44 тыс. руб., что почти на 8% больше показателя 2024-го. По динамике потребительского спроса регион находится на седьмом месте среди субъектов России, следует из рейтинга «РИА Новости».

За год область опустилась в списке на три позиции. В 2024-м в среднем местные жители тратили 35,2 тыс. руб. в месяц на потребительские товары. К 2023 году эта цифра увеличилась на 10,8%.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (среднемесячные траты — 54,2 тыс. руб.; рост к 2024 году — 13,9%), Магаданская область (58,7 тыс. руб.; +10,2%) и Удмуртская Республика (38,5 тыс. руб.; +9,2%). Последние места в списке заняли Ненецкий автономный округ (44,7 тыс. руб.; -1,1%), Мурманская (53,7 тыс. руб.; -1%) и Тульская (41,1 тыс. руб.; -0,9%) области.

Виталина Ярховска