Масленица, концерт группы «Слот» и фильм «Сказка о царе Салтане»

В Ярославле в период с 16 по 22 февраля пройдут масленичные гуляния, поэтический вечер с Владимиром Глазуновым, концерты группы «Аффинаж» и «Слот», а также заслуженного артиста РФ Валерия Семина, спектакли «Плохие девчонки» с Татьяной Васильевой, «Однажды вечером» с Кириллом Гребенщиковым. Также откроется выставка с итальянской живописью из коллекции Юсуповых, в кинотеатрах покажут «Сказку о царе Салтане». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Масленица

16 февраля в парке на Даманском состоится открытие XV ярославского конкурса масленичных кукол «Краса Масленица - 2026». Традиционно там выставляют самых разнообразных кукол. Открытие намечено на 14:00.

Впервые масленичные гуляния пройдут и в Джазовом центре. Там 19 февраля в 19:00 начнется праздничный концерт, на котором прозвучат традиционные мелодии разных народов в джазовой обработке и в исполнении ведущих джазовых музыкантов региона во главе с известным скрипачом и театральным композитором Ильей Ершовым.

17 и 19 февраля в Ярославском планетарии покажут полнокупольный спектакль «Космическая Масленица» и проведут мастер-класс «Солнышко в руках». Авторы программы предлагают участникам отправиться в приключение со светлячками Тони и Тимой, а также Ученым котом. Зрители узнают о начале весны с астрономической точки зрения и увидят смену времен года на куполе планетария. На мастер-классе участники создадут свою модель Солнца из картона, лент и магнитов. Начало в 14:00, цена билетов — 450 руб.

Фото: Зоя Голицына

Фото: Зоя Голицына

С 16 по 22 февраля в Губернаторском доме Ярославского художественного музея будет проходить программа «Румяная да затейливая Масленица». В нее входят квест по парадным залам дома, мастер-класс по созданию куколки-оберега, масленичный бал. Цена билета — 650 руб.

Музей истории города Ярославля предлагает на этой неделе программу «Как на масленой неделе», на которой участники познакомятся с тонкостями проводов зимы, узнают о старинных традициях праздника, увидят театрализованное действо чествования и проводов масленицы. Цена билета — 250 руб., участие по предварительной записи.

Основное празднование Масленицы пройдет на Советской площади. 21 февраля в 10:00 откроется масленичная ярмарка, которая будет работать до 21:00. В период с 12 до 17 часов состоятся традиционные масленичные развлечения и забавы, в период с 13 до 15 часов на катке пройдут «Скоморошьи забеги». В 15:30 начнется концерт ансамбля «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной.

Фото: Городские парки культуры и отдыха Ярославля

Фото: Городские парки культуры и отдыха Ярославля

22 февраля, в воскресенье, также будет работать ярмарка. С 12 до 16 часов выступят творческие коллективы городов Золотого кольца, в период с 16 до 17 часов пройдет программа московского театра песни «ЯР». Сжигание чучела Масленицы состоится в парке на острове Даманский в 18:00.

С более полной программой масленичных гуляний в ярославских ДК и музеях можно познакомиться на сайте масленица76.рф.

Концерты

17 февраля в областном Доме актера пройдет вечер телеведущего, актера и режиссера Владимира Глазунова. Программа наполнена стихами классиков и современных поэтов. Прозвучат произведения Лермонтова, Пушкина, Есенина, Маяковского, Пастернака и других. Владимир Глазунов не просто прочитает стихи, но и проведет мастер-класс, как полюбить поэзию и научиться доносить ее до зрителя. Начало в 19:00, цена билетов — от 2,3 тыс. руб.

18 февраля в Ярославской филармонии состоится вечер фортепианной музыки с Алексеем Корниенко. Прозвучат три пьесы Франца Шуберта (D946), соната № 31 опус 110 Людвига ван Бетховена, соната фа мажор KV332 Вольфганга Амадея Моцарта, фантазии опус 116 Иоганнеса Брамса. Начало в 18:30, билеты — от 280 руб.

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

19 февраля на площадке «Китайского летчика Джао Да» выступит группа «Аффинаж». В рамках тура музыканты сыграют программу из своих лучших и новых песен. Начало в 20:00, цена билетов — от 2 тыс. руб.

20 февраля в Ярославской филармонии пройдет концерт «Классика в стиле джаза». Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» под управлением Владимира Контарева представит джазовую сюиту «Carmen in Swing» — оригинальную аранжировку Пьера - Жерара Верни на темы бессмертной оперы Жоржа Бизе «Кармен». Начало в 18:30, цена билетов — от 300 руб.

21 февраля в «Китайском летчике Джао Да» состоится концерт группы «Слот», которая выступит в рамках своего тура The Best X10 Tour. Фанатов ждет презентация новых песен и главные хиты исполнителей. Начало в 20:00, цена билетов — 2,5 тыс. руб.

22 февраля во Дворце молодежи выступит Валерий Семин — пропагандист русских песен и народных инструментов, создатель и художественный руководитель группы «Белый день». В репертуаре баяниста более 500 песен и инструментальных произведений: авторские песни и композиции, а также песни советского периода, застольные, комсомольские, военные, песни из кинофильмов и мультфильмов, популярные зарубежные мелодии, музыка народов мира. Начало в 18:00, цена билетов — от 2,4 тыс. руб.

Спектакли

17 февраля в КЗЦ «Миллениум» пройдет спектакль «Плохие девчонки» с Татьяной Васильевой, Олесей Железняк и Татьяной Орловой. Режиссер — Эдуард Радзюкевич. По сюжету под одной крышей оказываются женщины из разных миров: уставшая учительница, хозяйка модного магазина и врач скорой помощи. Каждая из них хочет изменить жизнь, и в этом они могут помочь друг другу. Начало в 19:00, цена билетов — от 2 тыс. руб.

17 и 18 февраля в 11:00 в Ярославском ТЮЗе состоятся премьерные показы спектакля «По щучьему велению» Игоря Кумицкого. По сюжету Емеля находит в проруби волшебную щуку. Однако простого заклинания «по щучьему велению» оказывается недостаточно, чтобы завоевать сердце царевны. С этого и начинается путь Емели. Стоимость билетов — от 800 руб.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

19 февраля на сцене КЗЦ «Миллениум» пройдет спектакль-комедия «Мы летим» в постановке Кирилла Вытоптова по пьесе Марка Камолетти «Боинг-Боинг». По сюжету, успешный парижский архитектор Бернар обзаводится сразу тремя невестами-стюардессами. Француженка Мишель, немка Марта и американка Мэри летают на разных авиалиниях, и Бернар устраивает встречи так, чтобы они не пересекались. Но однажды «система» дает сбой. Пьеса вошла в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая часто исполняющаяся в мире французская постановка. В ролях: Станислав Бондаренко, Илья Малаков, Татьяна Арнтгольц, Ольга Арнтгольц, Евгения Лоза и Елена Валюшкина. Начало в 19:00, цена билетов от 1,8 тыс. руб.

21 февраля во Дворце молодежи пройдет спектакль «Однажды вечером». Он поставлен на основе пьесы «Скамейка» Александра Гельмана. Всего два главных героя – мужчина и женщина, повстречавшие друг друга случайно. Проведя весь вечер на скамейке, они узнают друг о друге все и станут самыми близкими людьми. Главные роли сыграют Кирилл Гребенщиков и Виктория Тарасова. Начало в 19:00, цена билетов — от 800 руб.

22 февраля в КСК «Вознесенский» состоится моноспектакль «Доктор» театра Алексея Барынина по роману Юрия Германа «Дорогой мой человек». Это история молодости и становление советского врача Владимира Устименко, избравшего своим девизом старинную клятву врачей «Светя другим, сгораю сам». Начало в 19:00, цена билетов — от 1 тыс. руб.

Выставки и встречи

17 февраля в зале им. Нужина откроется IV Городская выставка-конкурс «Аллея мастеров». На ней будут представлены произведения ручного труда и ремесленные изделия мастеров и творческих объединений Ярославля. Вход на выставку обойдет в 80-150 руб. «Аллею мастеров» дополнит выставка «Глиняный свист. 250 мелодий» — частная коллекция керамических свистулек Натальи Косаревой, созданных мастерами из разных уголков России. Встреча с коллекционером пройдет 21 февраля в 13:00, посетить ее можно за 250 руб.

21 февраля в Ярославском музее-заповеднике на выставке «Ярославский электротеатр» пройдет лекция, посвященная царской теме в раннем русском кино. Первыми документальными фильмами в России стали съемки государственных церемоний с участием императорской фамилии, а самые ранние сохранившиеся кинокадры с видами городов Ярославской губернии были сняты во время торжеств по случаю Трехсотлетия Дома Романовых в 1913 году. На лекции посетители познакомятся с важной частью кинорепертуара начала XX века и увидят уникальные кадры. Проведет лекцию хранитель документального фонда музея Ирина Зубатенко. Входной билет — 200 руб., начало в 16:00.

21 февраля в Музее зарубежного искусства откроется выставка из музея-заповедника «Архангельское», на которой представят коллекцию итальянской живописи князей Юсуповых. На выставке можно будет увидеть произведения малоизвестного во времена Юсупова живописца XVII века Паоло Пагани. Работы Пагани встречаются редко и сейчас являются предметом пристального внимания со стороны специалистов. Живопись XVIII века широко представлена в собрании Юсупова: работы Франческо Тревизани, Якопо Амигони, Гаспаре Дициани, Франческо Казановы. Цена билета на выставку — 400 руб.

В Ярославском музее-заповеднике в экспозиции «История Ярославского края» открылась выставка «Народ в серебряном одеянии». Представлено более 150 экспонатов из коллекции Чувашского национального музея. В первом зале показаны настоящие костюмы XVIII-XIX веков. А во втором — современные дизайнерские работы. Также представлены предметы быта, часть из которых можно потрогать. Цена билета на человека — 350 руб.

Последнюю неделю в Музее зарубежного искусства работает выставка «Жемчужные реки, льняные берега», на которой представлены шейные украшения и головные уборы, созданные Алиной Чистяковой. Художница работает в техниках сажения по бели, жемчужной и золотной вышивки. Цена билета на выставку — 100 руб.

Кино

В прокат вышел фильм «Сказка о царе Салтане». Фэнтези по мотивам сказки срежиссировал Сарик Андреасян. По сюжету царь влюбляется в простую девушку, но ее сестры и мачеха плетут интриги, и тогда Аннушку с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан. В главных ролях Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк и другие.

Также в кинотеатрах начали показывать комедию «Уволить Жору» Марюса Вайсберга. Карьерист из провинции работает в кадровом агентстве и специализируется на увольнении менеджеров. Новая цель — главный программист IT-компании, но избавиться от него оказывается непросто. В главных ролях Данила Козловский, Михаил Галустян, Наталья Бардо и другие.