В Ростовском округе ввели режим ЧС из-за обрушения котельной

В селе Угодичи Ростовского округа введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения кровли котельной, что привело к прекращению отопления. Об этом сообщил глава округа Андрей Шатский.

В селе проживает около 700 человек, из которых 300 подключены к центральному отоплению. Создан оперативный штаб, специалисты проводят обход домов и предлагают жителям разместиться в пунктах временного проживания в Ростове Великом.

«На данный момент температурный режим в квартирах сохраняется на уровне 20 градусов тепла. Ситуацию держу под личным контролем. Совместно с руководством Яроблводоканала организована доставка мобильной блочно-модульной котельной, которая обеспечит надежное теплоснабжение жилых домов»,— рассказал глава Ростовского муниципального округа Андрей Шатский.

На месте работают бригады водоканала, «Россетей» и другие службы. Установлено световое оборудование, прокладывается кабель для подключения новой котельной и дизельной станции в качестве резервного источника питания.

В ночь на 16 февраля в регионе ожидаются аномальные морозы. Власти принимают меры для обеспечения безопасности жителей и предотвращения переохлаждения.

Антон Голицын