У летевшего из Петербурга в Нижнекамск самолета треснуло лобовое стекло

У самолета, следовавшего из Пулково в Нижнекамск со стыковкой Шереметьево, треснуло лобовое стекло. Ему пришлось вернуться московский аэропорт, сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Речь идет о воздушном судне марки Boeing авиакомпании «Победа». В нем находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа.

Приземление прошло штатно, никто не пострадал. Для вылета в аэропорт назначения подготовили резервный борт.

Артемий Чулков