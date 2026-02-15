Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У летевшего из Петербурга в Нижнекамск самолета треснуло лобовое стекло

У самолета, следовавшего из Пулково в Нижнекамск со стыковкой Шереметьево, треснуло лобовое стекло. Ему пришлось вернуться московский аэропорт, сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Речь идет о воздушном судне марки Boeing авиакомпании «Победа». В нем находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа.

Приземление прошло штатно, никто не пострадал. Для вылета в аэропорт назначения подготовили резервный борт.

Артемий Чулков

Новости компаний Все