В ярославском аэропорту ограничили полеты

В аэропортах Ярославля (Туношна) и Костромы (Сокеркино) введены временные ограничения на полеты. Информация об этом была опубликована 15 февраля в 18:25 в Telegram-канале Росавиации. В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В расписании рейсов ярославского аэропорта указано, что ближайший самолет прибудет в Туношну из Санкт-Петербурга в 21:55, а затем вылетит обратно в 22:45. На данный момент официальных данных о задержках рейсов не поступало. Информация о текущем состоянии полетов доступна на онлайн-табло аэропорта.

В последний раз полеты в ярославском аэропорту ограничивали 12 февраля, в тот же день в регионе объявлялась беспилотная опасность.

Антон Голицын