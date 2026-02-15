Самарский минздрав прокомментировал состояние пострадавших при пожаре на нефтескважине

В Самарской области пострадавшие при пожаре на нефтескважине находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сейчас четверо пострадавших находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Выполняется их транспортировка в специализированное медицинское учреждение, где им будет оказана вся необходимая помощь»,— рассказала собеседница издания.

Нефтяная скважина в Нефтегорском районе Самарской области загорелась в воскресенье, 15 февраля, около 11:00 (MSK+1). Во время ремонта, который проводила на объекте подрядная организация, пламя охватило подъемный агрегат, и четверо работников от 30 до 46 лет получили ожоги.

Пострадавших госпитализировали в Нефтегорскую центральную районную больницу. Огонь потушили 19 человек и семь единиц техники на площади 20 кв. м. Прокуратура и СУ СКР по Самарской области проводят проверку.

Георгий Портнов