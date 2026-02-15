В Ростовской области ожидаются штормовой ветер и туман

В ближайшие два дня, по данным Росгидромета, в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий: усиление ветра до 24 м/с, сильный туман и гололедица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предупреждение об усиление ветра до 20 м/с действует с вечера 15 февраля до утра 17 февраля, 16 февраля в отдельных районах региона возможны порывы до 24 м/с.

Образование гололедицы на дорогах региона прогнозируется в ночь с 15 на 16 февраля. Предупреждение о сильном тумане будет действовать в ближайшие три дня.

Наталья Белоштейн