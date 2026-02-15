Из-за остановки водоснабжения в Минводах не будут работать детские сады
В Минераловодском округе в связи с аварийной ситуацией на Кубанском магистральном водоводе 16 февраля не будут работать детские сады. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Максим Гаранжа.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В этот день не будут принимать воспитанников детские сады №2 х. Красный Пахарь, №23 пос. Новотерский, №3 пос. Первомайский. № 9, №10 пос. Анджиевский и №30 с. Побегайловка.
«Информацию о том, в каком детском саду будет предоставлено место на этот день, родителям сообщит руководство дошкольного учреждения»,— отметил господин Гаранжа.
На дистанте будут работать школы №4 п. Анджиевский и №19 с. Побегайловка.