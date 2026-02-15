Главные новости за неделю 9–15 февраля: Кавказ

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы села Учкент Кумторкалинского района. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата в крупном размере с использованием служебного положения).

Директор черкесского драмтеатра получила условный срок за хищение 4,5 млн руб. Чиновницу подозревали в служебном подлоге и четырех эпизодах мошенничества.

Южный окружной военный суд вынес приговор Жавохиру Уткирову, обвиняемому в подготовке террористического акта в Ставрополе. Иностранного гражданина приговорили к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафу 1 млн руб.

Нюсрет Омаров назначен государственным секретарем Дагестана. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.

Ставропольцы поддержали введение правил для средств индивидуальной мобильности. По словам губернатора, 89% проголосовавших выступили за правила использования самокатов и других СИМ, и лишь 11% сочли вмешательство ненужным.

Черкесский городской суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы, признав ее виновной в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210), мошенничестве (16 эпизодов по ч. 4 ст. 159), растрате (пять эпизодов ч. 4 ст. 160) и незаконном обороте платежных средств (12 эпизодов ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Республики Северного Кавказа показали неоднородную динамику в сфере интеллектуальной собственности в 2024–2025 годах. Дагестан нарастил число заявок на товарные знаки с 909 до 1124, Карачаево-Черкесия более чем удвоила активность по изобретениям, а Северная Осетия подала на 19 заявок на изобретения больше.

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) вынесла предупреждение председателю Арбитражного суда Ставропольского края Ларисе Лысенко. Решение огласил глава ВККС Николай Тимошин.

В Пятигорске оперативники пресекли попытку нелегального сбыта одноразовых вейпов на 10 млн руб. 59-летняя горожанка и ее 35-летний знакомый приобрели вейпы у неустановленного лица, планируя продавать их с наценкой в торговом павильоне одного из пятигорских рынков.

На курорте «Мамисон» в Северной Осетии открыли новую горнолыжную трассу красного уровня сложности. Эта трасса высоких скоростей доставит сверху прямиком на площадь Калак.

В Каспийске назначили нового председателя имамов. Им стал Абдуллахаджи Хидирбеков.

По итогам января Республика Дагестан оказалась антилидером по числу аварий на железнодорожных переездах. Всего за период произошло пять ДТП. В них погибли два человека, еще трое получили травмы. В Адыгее, Кабардино-Балкарии и Чечне произошло по одному ДТП.

С 22:00 15 февраля Минводы, Пятигорск Железноводск, Лермонтов, Ессентуки, Предгорный округ и прилегающие к городам населенные пункты, и Прикубанский район Карачаево-Черкесской Республики еще на сутки останутся без воды из-за сложностей в восстановлении магистрального водовода.

Размер материнского капитала при рождении третьего ребенка в Северной Осетии составляет 50 тыс. руб., что является наименьшим показателем среди всех регионов России, где существует такая мера поддержки.