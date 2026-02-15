В Ярославской области обрушилась крыша котельной
В селе Угодичи Ростовского муниципального округа обрушилась крыша котельной. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Фото: Прокуратура Ярославской области
Портал Yarnews со ссылкой на местных жителей сообщает, что село осталось без отопления, власти обещают доставить на место и подключить модульную котельную. Ростовская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры региона организовала проверку. На место выезжала и. о. Ростовского межрайонного прокурора.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о промышленной безопасности, включая вопросы содержания и ремонта котельной, а также законодательства о теплоснабжении населения»— сообщили в прокуратуре.
Местные жители в соцсетях сообщают, что причиной обрушения могли стать скопившийся на крыше снег, а также ветхость здания.