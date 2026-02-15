На трассе М5 в Челябинской области ввели ограничения из-за непогоды

В Челябинской области на участке трассы М5 ограничили движение для автобусов, грузовиков, а также пригородных и междугородних маршруток из-за снегопада. Запрет начинает действовать 15 февраля с 19:00, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ограничения введены на участке 1548-1799 км. Предварительное снятие запрета – 16 февраля 7:00. Время может измениться в зависимости от погодных условий.

Согласно данным челябинского гидрометцентра, ночью 16 февраля в Челябинской области ожидается сильный снегопад, гололедица, налипание снега на провода.