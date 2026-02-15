Худрука астраханского театра оперы и балета отметил Владимир Путин

Художественный руководитель и главный дирижер Астраханского театра оперы и балета Валерий Воронин получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 6 февраля, сообщил региональный минкульт.

Фото: Министерство культуры Астраханской области

Господин Воронин родился в Ленинграде. В 1995 году окончил музыкальную школу при Санкт-Петербургской консерватории, после чего поступил в консерваторию на дирижерский факультет.

Дирижерскую карьеру начал в 2002 году с Государственным академическим симфоническим оркестром. В 2008 году занимал пост главного дирижера в Ростовском музыкальном театре. С 2010 года работает худруком и главным дирижером в Астраханском театре оперы и балета.

Нина Шевченко