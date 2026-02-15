В КБР в результате ДТП погиб один человек и пятеро получили ранения

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в результате ДТП один человек погиб, еще пять получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по республике.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции КБР

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по федеральной автодороге «Кавказ» в Чегемском районе, не справился с управлением, допустил наезд на столб ЛЭП и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями koda и «Лада Приора»

В аварии 25-летний водитель koda получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель Volkswagen и пассажир koda госпитализированы. Еще двоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Наталья Белоштейн