Более тысячи жителей саратовского поселка Красный Октябрь остались без света
В саратовском поселке Красный Октябрь с 12:30 отключено электричество в семи многоквартирных и 170 частных домах, где проживают 1,2 тыс. человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Фото: Россети Юг
Причиной отключения стало повреждение в высоковольтных сетях, сообщили в Telegram-канале компании НЭСК. Специалисты выехали на место для устранения аварии. «Предположительно, отключения в электроустановке Саратовский РЭС (ПАО „Россети“)»,— отмечается в сообщении.
Время восстановления электроснабжения пока не определено. Прокуратура контролирует устранение аварийной ситуации.