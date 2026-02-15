Более тысячи жителей саратовского поселка Красный Октябрь остались без света

В саратовском поселке Красный Октябрь с 12:30 отключено электричество в семи многоквартирных и 170 частных домах, где проживают 1,2 тыс. человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Россети Юг Фото: Россети Юг

Причиной отключения стало повреждение в высоковольтных сетях, сообщили в Telegram-канале компании НЭСК. Специалисты выехали на место для устранения аварии. «Предположительно, отключения в электроустановке Саратовский РЭС (ПАО „Россети“)»,— отмечается в сообщении.

Время восстановления электроснабжения пока не определено. Прокуратура контролирует устранение аварийной ситуации.

Нина Шевченко