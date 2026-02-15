На Ярославскую область идут тридцатиградусные морозы

В ночь на 16 февраля 2026 года в некоторых районах Ярославской области ожидается температура до -30 °C. Сильные морозы могут повлиять на дорожное движение и безопасность на дорогах. Об этом сообщило министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Водителям рекомендуется заранее подготовиться к поездке, обеспечив запас топлива, питьевой воды и теплой одежды. Низкие температуры могут привести к проблемам с транспортными средствами и снижению видимости.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обратиться в экстренные службы по номеру 112. Ведомства призывают граждан соблюдать осторожность и следить за обновлениями погодных условий.

Антон Голицын