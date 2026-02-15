ФАС признала нарушения при выполнении работ по созданию лаборатории БПЛА в НГТУ

Комиссия новосибирского УФАС рассмотрела жалобу ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» о включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию ООО «Биосиб». Согласно заявлению, НГТУ в октябре 2024 года заключил с подрядчиком договор о создании молодежной лаборатории беспилотных авиационных систем «под ключ» с доставкой оборудования, расходных материалов и подготовкой помещения. Стоимость контракта составила 12,3 млн руб., заказчик оплатил аванс в размере 3,7 млн руб.

Компании предстояло сдать работы до 22 ноября 2024 года, однако к этому сроку ею был выполнен только ремонт помещений лаборатории на общую сумму 2,4 млн руб. По состоянию на 26 декабря 2025 года просрочка поставки оборудования достигла 378 календарных дней, в связи с чем университет в одностороннем порядке расторг договор и направил жалобу в ФАС.

Антимонопольный орган предписал внести «Биосиб» в РНП. Компания, которая не представила комиссии пояснения по факту просрочки, не сможет принимать участие в государственных и муниципальных закупках два года.

Лолита Белова